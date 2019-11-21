Личный ролик звезда выложила на всеобщее обозрение

Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками милым видео с домашним животным. Телеведущая сняла мохнатую киску, развалившуюся на полу. Феофан, именно так зовут кота, живет в семье актрисы более 4 лет.

Более того, для своего вислоухого кота Кудрявцева завела свой аккаунт в Инстаграм. Теперь за жизнью пушистого следят более 20 тыс. человек.

Ранее "Утро" рассказывало о мерзком видео, которое появилось в социальных сетях Кудрявцевой. Телеведущая заказала на работу борщ из ресторана, в котором нашла кусок марли. Позже видео из аккаунта знаменитости исчезло. Как объяснила сама Кудрявцева, представители ресторана извинились за произошедшее.

Ранее Лере Кудрявцевой стало плохо за границей.