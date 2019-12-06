Телеведущая показала почерневшие глаза после поездки за границу

Лера Кудрявцева страдает из-за частых поездок. В аэропорту артистка призналась, что не может поспать уже несколько дней из-за работы и показала свое лицо в пигментных пятнах. Переживать за телеведущую не стоит: веснушки и разноцветные глаза у Кудрявцевой появились из-за фильтра в Инстаграм.

Поспать телеведущей не удалось из-за работы на нескольких мероприятиях в Казахстане. В поездке блондинка столкнулась сразу с несколькими трудностями: на одном из видео артистка едва не падает, запнувшись за подол платья, на другом фото показывает почерневшие от макияжа глаза.

Поклонники Леры Кудрявцевой образ все равно оценили. В комментариях похвалили наряд телезвезды и ее фигуру. Подписчики уверены, что 48-летняя знаменитость выглядит прекрасно.

"Прямо статуэточка. Вот такой должна быть женщина", "Шикарная", "Очаровательная", "Как всегда супер", "Куколка фарфоровая", "Красивая и сексуальная", "Стройняшка", "Хорошенькая красавица", "Богиня", – оценили подписчики.

Ранее Лера Кудрявцева сняла свою киску на видео.