Артист намекнул, что знает о скелетах в шкафу телеведущей

Ссора между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой поднялась на новый уровень – в нее вмешался продюсер культовой группы "Ласковый май" Андрей Разин.

По его словам, он знает много неприглядного об образе жизни Кудрявцевой в молодости, потому советует ей не ссориться с Шепелевым.

"Если я рот открою, то ей вообще наступит конец. Поэтому хотелось бы надеяться, что она, как можно быстрее, одумается и оставит в покое Диму... Поэтому я...в одиночку ее разгромлю", -

написал Разин на своей страничке в Instagram.

Неизвестно, испугалась ли Кудрявцева разоблачений продюсера "Ласкового мая" или просто решила прекратить бессмысленную пикировку, но сегодня телеведущая не отреагировала на комментарии своих подписчиков, которые написали ей об угрозах Разина.

Скандал между двумя телезвездами начался после того, как Шепелев намекнул, что у Кудрявцевой был фиктивный роман с Сергеем Лазаревым. Лера на это ответила, что многое могла бы рассказать о Дмитрии, однако молчит из-за его маленького сына Платона.