Муж Бритни Спирс угрожает выдать на нее компромат

Муж Бритни Спирс угрожает выдать на нее компромат
Бритни Спирс. Фото: face to face/ Instagram/ Globallookpress.com
В обмен на молчание он просит деньги

На днях в семье голливудской певицы Бритни Спирс разгорелся скандал. Муж опальной артистки бодибилдер Сэм Асгари обвинил ее в измене и заявил о разводе. 

Теперь он угрожает выдать на нее какой-то ужасный компромат, если ему не заплатят деньги. По словам Сэма, это будет "чрезвычайно смущающая информация" о Бритни Спирс. Муж требует, чтобы артистка немедленно изменила некоторые пункты в брачном договоре и заплатила ему компенсацию. О каком именно размере выплат идет речь, неизвестно. 

Команда Бритни Спирс планирует защитить ее и прекратить шантаж со стороны подавшего на развод мужа. Уже известно, что интересы певицы в суде будет представлять адвокат Лора Вассер. 

Стоит отметить, что последние несколько лет Бритни Спирс пугает поклонников своим странным и вызывающим поведением и непонятными танцами. После суда и скандала с опекунством ее отца, в жизни Бритни на некоторое время наступила белая полоса.

Она вышла замуж за красавца спортсмена. И хотя их браку предрекали скорый крах, поклонники все же верили, что артистка встретила настоящую любовь. Увы, чуда не произошло.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что певица Бритни Спирс сорвала выборы в Израиле. 

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
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