Пегову поздравляют с замужеством: на пальце заметили огромное кольцо

Подробности личной жизни актриса не выдает

Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе после публикации в своих соцсетях. Она сообщила, что вернулась в Москву после зарубежной поездки и показала, как сидит на веранде летнего кафе. При этом на первый план ненавязчиво выступило кольцо на правой руке, которое напоминало обручальное.

Поклонники принялись гадать, вышла ли артистка замуж во второй раз. После развода с Дмитрием Орловым она признавалась, что снова становиться чьей-то женой не планирует. Более того, ее вполне устраивает статус одинокой женщины.

Пегова носит кольцо на безымянном пальце не в первый раз. Ранее в ее соцсетях появлялось фото из недавней поездки в Грузию, на которой она позирует с возможным символом замужества.

При этом на более ранних публикациях на руке Ирины такого кольца не было.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений, поклонники уже поздравляют Пегову с замужеством и желают ей счастливого брака.

Ранее актриса показывала откровенное фото в купальнике.