Пегову поздравляют с замужеством: на пальце заметили огромное кольцо

Пегову поздравляют с замужеством: на пальце заметили огромное кольцо
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подробности личной жизни актриса не выдает

Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе после публикации в своих соцсетях. Она сообщила, что вернулась в Москву после зарубежной поездки и показала, как сидит на веранде летнего кафе. При этом на первый план ненавязчиво выступило кольцо на правой руке, которое напоминало обручальное. 

Фото: соцсети

Поклонники принялись гадать, вышла ли артистка замуж во второй раз. После развода с Дмитрием Орловым она признавалась, что снова становиться чьей-то женой не планирует. Более того, ее вполне устраивает статус одинокой женщины.

Пегова носит кольцо на безымянном пальце не в первый раз. Ранее в ее соцсетях появлялось фото из недавней поездки в Грузию, на которой она позирует с возможным символом замужества.

Фото: соцсети

При этом на более ранних публикациях на руке Ирины такого кольца не было.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений, поклонники уже поздравляют Пегову с замужеством и желают ей счастливого брака. 

Ранее актриса показывала откровенное фото в купальнике.

Источник: Утро.ру
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