"Неожиданно": Ирина Пегова покинула Россию

Решение звезды удивило поклонников

После известных событий немалое число российских звезд приняли для себя судьбоносное решение и уехали обживаться в других странах. Такие действия вызывают резкое осуждение со стороны их бывших поклонников. На этом фоне российские зрители крайне чутко реагируют на любые выезды артистов за границу. На этот раз внимание привлекла звезда отечественных телесериалов Ирина Пегова.



Любимица публики давно снискала для себя народную любовь за счет ярких выступлений и красочных образов на экранах. Когда в социальных сетях появилась информация об отъезде звезды из России, некоторые серьезно напряглись. Впрочем, далеко уезжать Пегова не стала. Сейчас знаменитость проводит время в Белоруссии.



Какие конкретно дела заставили артистку отправиться в соседнюю республику, пока неизвестно. При этом стоит отметить, что жители этого государства в восторге от приезда Ирины. В интернет-пространстве они подчеркивают, что всегда рады видеть любимую актрису у себя в гостях.

"Ура, Минск! Я так рада, что вы в моем городе", "Неожиданно", "Это здорово, – Минск. Белоруссия моя родная", "Всегда красавица", – засыпали Ирину комплиментами комментаторы в социальных сетях.

