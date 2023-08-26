"Глаза прикованы к декольте": Пегова в купальнике раздразнила фанатов

Актриса сделала горячий снимок на природе

Актриса Ирина Пегова взорвала социальные сети после публикации горячего фото в купальнике. Внимание публики оказалось приковано к груди красотки, которая просто пофотографировалась на природе у Оки.

Для прогулки знаменитость выбрала платье с достаточно глубоким вырезом. Естественно, сильный пол, подписанный на Ирину в социальных сетях, был в восторге. Пегову начали засыпать под публикацией восторженными комментариями.

"Прекрасные формы", "Глаза остались у декольте, двигаться отказываются", "Настоящая красавица", – пишут восторженные поклонники.

Впрочем, до этого реакция публики на фотографии с Ириной была несколько другой. Однако и образ вышел совершенно иным: на тот момент Пегова сделала фотографию во время кинопроб.