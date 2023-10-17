"Я в России и в Данию не собираюсь": почему русская не смогла прижиться в Дании

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Несколько поездок в Данию не сделали страну привлекательной для русской. Несмотря на красоту страны и возможности, жизни там не получилось. Вера навсегда вернулась в Россию.
В Данию она ездила три раза. Страна ей понравилась, особенно в первый раз. Чудесное небо, жемчужно-серое море, великолепные закаты. Поначалу казалось, что это – северный рай. Но очарование сошло на нет быстро. Начались проблемы.
Оказалось, что Ольборг – не такой красивый и нарядный, каким виделся ранее. Это пустынное местечко, где даже в центре негде погулять. Кафе, рестораны, магазины собрали в один торговый центр, лишив город очарования маленьких заведений.
Природа разочаровала. Серые пейзажи, чужая еда, холодное и отстраненное местное население, сосредоточенное на собственной персоне, вызвало острую неприязнь. Остро не хватало родной речи и привычного общения. Злили полупустые улицы и улыбающиеся непонятно чему местные.
"Они и хорошие люди, но совсем другие", – вспоминала россиянка.
Третий визит в Данию ничего не исправил. Несмотря на любовь к избраннику, соотечественница не выдержала. Ей не хотелось быть домохозяйкой, но она понимала, что вырасти в этой стране до уровня, который дома "взяла" бы за год, она будет лет десять.
Бесцельное существование продлилось 2,5 месяца, после чего Вера вернулась домой. С мужчиной они расстались, не видя общих перспектив.
Россия по прилете показалась ей раем. Вера готова была целовать родную землю, сбежав к ней от просторов, моря и серого города.
Олег Газманов в шутку называет себя "кавалером всех санкций". Впервые они были наложены на него в 2014 году, и с тех пор для трех десятков стран артист якобы представляет угрозу. Судьбой иностранной недвижимости у артиста поинтересовался корреспондент "Утро.ру".
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