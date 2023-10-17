"Я в России и в Данию не собираюсь": почему русская не смогла прижиться в Дании

Россиянка убежала из Дании, несмотря на все очарование северной страны

Несколько поездок в Данию не сделали страну привлекательной для русской. Несмотря на красоту страны и возможности, жизни там не получилось. Вера навсегда вернулась в Россию.

В Данию она ездила три раза. Страна ей понравилась, особенно в первый раз. Чудесное небо, жемчужно-серое море, великолепные закаты. Поначалу казалось, что это – северный рай. Но очарование сошло на нет быстро. Начались проблемы.



Оказалось, что Ольборг – не такой красивый и нарядный, каким виделся ранее. Это пустынное местечко, где даже в центре негде погулять. Кафе, рестораны, магазины собрали в один торговый центр, лишив город очарования маленьких заведений.

Природа разочаровала. Серые пейзажи, чужая еда, холодное и отстраненное местное население, сосредоточенное на собственной персоне, вызвало острую неприязнь. Остро не хватало родной речи и привычного общения. Злили полупустые улицы и улыбающиеся непонятно чему местные.

"Они и хорошие люди, но совсем другие", – вспоминала россиянка.

Третий визит в Данию ничего не исправил. Несмотря на любовь к избраннику, соотечественница не выдержала. Ей не хотелось быть домохозяйкой, но она понимала, что вырасти в этой стране до уровня, который дома "взяла" бы за год, она будет лет десять.

Бесцельное существование продлилось 2,5 месяца, после чего Вера вернулась домой. С мужчиной они расстались, не видя общих перспектив.

Россия по прилете показалась ей раем. Вера готова была целовать родную землю, сбежав к ней от просторов, моря и серого города.



