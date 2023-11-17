Поздняя осень – это то удивительное время года, когда на улице ненастье и особенно приятно забраться под теплый плед и, наслаждаясь ароматным чаем, открыть любимую книгу. Вдвойне приятно почитать вместе с ребенком интересную историю. Редакция "Утро.ру" совместно с "Эксмодетство" собрала для вас подборку интересных детских историй, читать которые (мы уверены!) понравится и взрослым.

Девочки, прославившие Россию

Категория 6+

Серия "Великие люди великой страны". Открывайте эти книги и отправляйтесь в захватывающее путешествие по разным эпохам нашей страны. Каждая книга состоит из 20 биографических рассказов, адаптированных для детей 7-10 лет, – невероятный образец силы воли и стойкости характера, мотивирующий девочек на собственные свершения. Их сопровождают красочные полосные иллюстрации и занимательные факты, чтобы знакомиться с выдающимися соотечественниками было наглядно и увлекательно. Вы познакомите вашего ребенка с известными людьми России – княгиней Ольгой и Екатериной Дашковой, Галиной Вишневской и Мариной Цветаевой, Анной Павловой и Валентиной Терешковой.

Мальчики, прославившие Россию

Категория 6+

Еще одна книга из серии "Великие люди великой страны". Петр I и Суворов, Пушкин и Чайковский, Ломоносов и Гагарин. Вы хотите узнать, во что играли будущие исторические личности? Чем увлекались в детстве? Как искали свою судьбу, искали себя на нелегких жизненных дорогах? Ведь они так же, как и все мы, одолевали за партой неподдающиеся науки, отстаивали собственное мнение в спорах; у них были свои детские огорчения и радости. И далеко не все получалось с первого раза…

По щучьему велению. Официальная новеллизация

Категория 6+

Волшебная сказка для детей о силе добра, семьи и любви. Внутри – красивые заставки, созданные по декорациям и костюмам фильма, и цветные вклейки с героями.

Если ты идешь на рыбалку – будь готов, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо – это быть с тем, кого любишь. Книга по новому фильму "По щучьему велению".

Sonic. Из ниоткуда. Комикс. Том 8 (перевод от Diamond Dust)

Категория 12+

Продолжение серии комиксов о сверхзвуковом еже и его команде в мире, пережившем Стальной Вирус. Соник пропал. В сердцах Сопротивления теплится надежда, что он когда-нибудь вернется, но они не могут ждать. Смертельная шестерка продолжает свои бесчинства, а Доктор Эггман сбежал. Старым друзьям и знакомым нужно объединиться перед лицом новой угрозы – злодейского плана по уничтожению команды героев, лишившейся Соника. В комиксе также есть сборник "Нерассказанные истории Стального Вируса", повествующий о жизни второстепенных персонажей во время пандемии.

Чу Чугуй. Перемирие

Категория 16+

Красочный российский вебтун о магическом мире – планете Шэдроу. Шино живет уже целую вечность, она повидала многое и часто испытывала невыносимую боль. Это ее наказание. Это ее дар. Когда в городе стали массово исчезать магические существа, Шино не могла остаться в стороне. Она понимала, что последует за ее вмешательством, но лучше страдать телом, чем позволять чужим душам проходить через адские муки. Девушка объединяется с наемником Аденом и зверочеловеком Каем, чтобы раскрыть ужасающий план преступников. Смогут ли они остановить надвигающуюся беду? Кто стоит за злодеяниями? И какие тайны кроются в прошлом Шино?

Гарриет Манкастер. Мирабель. Бабушка-фея (выпуск 6)

Категория 6+

Одна из самых трогательных и уютных историй из серии "Изадора Мун". Познакомьтесь с бабушкой Изадоры и Мирабель. Основной посыл книги: ошибаться можно, в этом нет ничего плохого. Важно не хранить свои ошибки в тайне от взрослых, а вместе с ними постараться их исправить.

Мирабель и ее братец Уилбур едут в гости к бабуле и дедуле Луч. Как же уютно и тепло в их домике-мухоморе. А еще там действует одно правило: применять магию без разрешения взрослых нельзя. Но Мирабель не была бы собой, если бы случайно его не нарушила. Да и Уилбур в этот раз отличился. Бедная бабулина кошка стала лиловой, и по всему дому появились следы волшебного зелья. Мирабель жутко расстроена. Но бабуля, кажется, знает, как все исправить.

Черно-фиолетовые иллюстрации, белая бумага, удобный шрифт, историю легко читать самостоятельно — эта книга порадует и ребенка, и родителей. Абсолютный бестселлер в России, который поможет детям полюбить читать и поверить в себя.

Шарлотта Хаберзак. Не открывать! Малипусечки!

Категория 12+

Новая книга-посылка доставлена. Абсолютный бестселлер в России, который помог уже сотням тысяч детей полюбить читать. Здесь есть все, что нужно хорошей детской книге: юмор, тайны, дружба и приключения. Черно-белые иллюстрации и сразу несколько дырок в обложке, из которых выглядывают самые смешные существа на свете. А еще из новой книги читатель наконец узнает, кто же этот таинственный вор, посылающий волшебные посылки.



Александра Пушкина. Ледяная колдунья

Категория 12+

Лед. Магия. Злая колдунья. Что еще ждет по ту сторону зеркала? Зеркало. Все началось с него. Аня никак не могла объяснить, почему же ее так тянет к нему. И почему оно такое… странное? Просто она не знала, что именно так работает магия. Аня, обычная школьница, совсем не храбрая и немного неуверенная в себе, оказалась… в мире ледяной колдуньи. Сашка, одноклассник, которого все считали погибшим, призвал ен на помощь. Теперь Аня должна вытащить их отсюда. Для этого ей приднтся принести колдунье Вит могущественный артефакт – Сердце мира. Но разве она способна на такое? Ане предстоит бросить вызов не только Вит и всему магическому миру, но и своим страхам.