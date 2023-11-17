Что почитать с ребенком на выходных: топ детских книжных новинок

Что почитать с ребенком на выходных: топ детских книжных новинок
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Поздняя осень – это то удивительное время года, когда на улице ненастье и особенно приятно забраться под теплый плед и, наслаждаясь ароматным чаем, открыть любимую книгу. Вдвойне приятно почитать вместе с ребенком интересную историю. Редакция "Утро.ру" совместно с "Эксмодетство" собрала для вас подборку интересных детских историй, читать которые (мы уверены!) понравится и взрослым. 

Девочки, прославившие Россию
Категория 6+

Серия "Великие люди великой страны". Открывайте эти книги и отправляйтесь в захватывающее путешествие по разным эпохам нашей страны. Каждая книга состоит из 20 биографических рассказов, адаптированных для детей 7-10 лет, – невероятный образец силы воли и стойкости характера, мотивирующий девочек на собственные свершения. Их сопровождают красочные полосные иллюстрации и занимательные факты, чтобы знакомиться с выдающимися соотечественниками было наглядно и увлекательно. Вы познакомите вашего ребенка с известными людьми России – княгиней Ольгой и Екатериной Дашковой, Галиной Вишневской и Мариной Цветаевой, Анной Павловой и Валентиной Терешковой.

Мальчики, прославившие Россию
Категория 6+

Еще одна книга из серии "Великие люди великой страны". Петр I и Суворов, Пушкин и Чайковский, Ломоносов и Гагарин. Вы хотите узнать, во что играли будущие исторические личности? Чем увлекались в детстве? Как искали свою судьбу, искали себя на нелегких жизненных дорогах? Ведь они так же, как и все мы, одолевали за партой неподдающиеся науки, отстаивали собственное мнение в спорах; у них были свои детские огорчения и радости. И далеко не все получалось с первого раза…

По щучьему велению. Официальная новеллизация
Категория 6+

Волшебная сказка для детей о силе добра, семьи и любви. Внутри – красивые заставки, созданные по декорациям и костюмам фильма, и цветные вклейки с героями. 

Если ты идешь на рыбалку – будь готов, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо – это быть с тем, кого любишь. Книга по новому фильму "По щучьему велению".

Sonic. Из ниоткуда. Комикс. Том 8 (перевод от Diamond Dust)
Категория 12+

Продолжение серии комиксов о сверхзвуковом еже и его команде в мире, пережившем Стальной Вирус. Соник пропал. В сердцах Сопротивления теплится надежда, что он когда-нибудь вернется, но они не могут ждать. Смертельная шестерка продолжает свои бесчинства, а Доктор Эггман сбежал. Старым друзьям и знакомым нужно объединиться перед лицом новой угрозы – злодейского плана по уничтожению команды героев, лишившейся Соника. В комиксе также есть сборник "Нерассказанные истории Стального Вируса", повествующий о жизни второстепенных персонажей во время пандемии.

Чу Чугуй. Перемирие
Категория 16+

Красочный российский вебтун о магическом мире – планете Шэдроу. Шино живет уже целую вечность, она повидала многое и часто испытывала невыносимую боль. Это ее наказание. Это ее дар. Когда в городе стали массово исчезать магические существа, Шино не могла остаться в стороне. Она понимала, что последует за ее вмешательством, но лучше страдать телом, чем позволять чужим душам проходить через адские муки. Девушка объединяется с наемником Аденом и зверочеловеком Каем, чтобы раскрыть ужасающий план преступников. Смогут ли они остановить надвигающуюся беду? Кто стоит за злодеяниями? И какие тайны кроются в прошлом Шино?

Гарриет Манкастер. Мирабель. Бабушка-фея (выпуск 6)
Категория 6+

Одна из самых трогательных и уютных историй из серии "Изадора Мун". Познакомьтесь с бабушкой Изадоры и Мирабель. Основной посыл книги: ошибаться можно, в этом нет ничего плохого. Важно не хранить свои ошибки в тайне от взрослых, а вместе с ними постараться их исправить.

Мирабель и ее братец Уилбур едут в гости к бабуле и дедуле Луч. Как же уютно и тепло в их домике-мухоморе. А еще там действует одно правило: применять магию без разрешения взрослых нельзя. Но Мирабель не была бы собой, если бы случайно его не нарушила. Да и Уилбур в этот раз отличился. Бедная бабулина кошка стала лиловой, и по всему дому появились следы волшебного зелья. Мирабель жутко расстроена. Но бабуля, кажется, знает, как все исправить.

Черно-фиолетовые иллюстрации, белая бумага, удобный шрифт, историю легко читать самостоятельно — эта книга порадует и ребенка, и родителей. Абсолютный бестселлер в России, который поможет детям полюбить читать и поверить в себя.

Шарлотта Хаберзак. Не открывать! Малипусечки!
Категория 12+

Новая книга-посылка доставлена. Абсолютный бестселлер в России, который помог уже сотням тысяч детей полюбить читать. Здесь есть все, что нужно хорошей детской книге: юмор, тайны, дружба и приключения. Черно-белые иллюстрации и сразу несколько дырок в обложке, из которых выглядывают самые смешные существа на свете. А еще из новой книги читатель наконец узнает, кто же этот таинственный вор, посылающий волшебные посылки.

Александра Пушкина. Ледяная колдунья
Категория 12+

Лед. Магия. Злая колдунья. Что еще ждет по ту сторону зеркала? Зеркало. Все началось с него. Аня никак не могла объяснить, почему же ее так тянет к нему. И почему оно такое… странное? Просто она не знала, что именно так работает магия. Аня, обычная школьница, совсем не храбрая и немного неуверенная в себе, оказалась… в мире ледяной колдуньи. Сашка, одноклассник, которого все считали погибшим, призвал ен на помощь. Теперь Аня должна вытащить их отсюда. Для этого ей приднтся принести колдунье Вит могущественный артефакт – Сердце мира. Но разве она способна на такое? Ане предстоит бросить вызов не только Вит и всему магическому миру, но и своим страхам. 

Боярский спешно закрывает бизнесы в России: что случилось

За последние полгода народный артист избавился от своих долей в трех компаниях

"Останется Львов да Житомир": политолог озвучил будущее Украины

Мирных переговоров он призывает не ждать с надеждой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей