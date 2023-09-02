"Почти все понимаю": Иглесиас признался в активном изучении русского языка

Певец все понимает на русском

Латиноамериканский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова вместе уже более 20 лет. Несмотря на периодически всплывающие слухи о том, что пара на грани разрыва, они продолжают жить вместе и воспитывать троих детей – близнецов Николаса и Люси, а также дочь Марию.

Слухи о том, что отношения в паре портятся, певец подогревает сам, когда на концертах ведет себя с поклонницами слишком откровенно. Однажды он страстно поцеловал свою фанатку прямо на концерте. В тот момент девушка просто висела на нем, при этом артист воспринял это как нормальное явление. Как к такому относится Курникова, не известно, но несмотря ни на что, пара вместе.

В недавнем интервью Иглесиас проявил себя как настоящий семьянин и признался, что его дети изучают русский язык, но это дается им очень нелегко. По словам артиста, дома вся семья разговаривает между собой на разных языках – испанском, английском и русском. При этом русский язык из всех кажется ему самым сложным.

"Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски", – признался Иглесиас.

Певец добавил, что его супруга Анна Курникова отлично учит их говорить на русском языке.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как выглядит младшая дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой.