Скончался легендарный итальянский певец

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Скончался известный итальянский певец Тото Кутуньо. Исполнитель ушел из жизни в возрасте 80 лет, о чем стало известно сегодня, 22 августа.
Представитель артиста указывает, что любимец миллионов боролся с продолжительной болезнью, которая усугубила его состояние за последние месяцы.
Именно Кутуньо исполнил знаменитый хит L’italiano. Певец работал с Адриано Челентано и другими звездами итальянской сцены.
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