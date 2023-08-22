Скончался легендарный итальянский певец

Кутуньо ушел из жизни в 80-летнем возрасте

Скончался известный итальянский певец Тото Кутуньо. Исполнитель ушел из жизни в возрасте 80 лет, о чем стало известно сегодня, 22 августа.

Представитель артиста указывает, что любимец миллионов боролся с продолжительной болезнью, которая усугубила его состояние за последние месяцы.

Именно Кутуньо исполнил знаменитый хит L’italiano. Певец работал с Адриано Челентано и другими звездами итальянской сцены.