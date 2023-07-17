Оголившаяся на кладбище голливудская звезда жестоко поплатилась

Модель совершила странный поступок

Российский и зарубежные знаменитости нередко попадают в скандалы из-за провокационных фотографий. Некоторые звезды время от времени выбирают неудачные не только ракурсы, но и места. На днях гнев у народа вызвали снимки Эмили Ратаковски.

Знаменитая модель любит раздеваться перед камерой. Что уж говорить, сделать это ей когда-то не помешала даже беременность. Голливудская звезда устроила откровенную фотосессию с огромным животом, чем вызвала у поклонников неоднозначные чувства. В ее микроблоге можно встретить снимки в нижнем белье, купальниках, прозрачных нарядах... В общем, свою фигуру манекенщица демонстрирует разными способами.

И если чаще всего публика приходит в восторг от форм Эмили Ратаковски, то на этот раз большинство поклонников были шокированы увиденным. Модель облачилась в прозрачное платье, в котором буквально оголилась. Сквозь наряд можно увидеть ее "прелести" в черном нижнем белье.

Все бы ничего, но в таком виде манекенщица отправилась на кладбище. Этот поступок многие посчитали неуважением к усопшим, и за него звезда жестоко поплатилась. В комментариях на просторах Интернета появилась масса критики. И пользователи брюнетку не щадили. В итоге Эмили Ратаковски пришлось удалить кадры, чтобы не раздражать общественность дальше.