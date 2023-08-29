Бородина похвасталась перед россиянами дорогой школьной формой для дочерей

Звезда спустила сумасшедшую сумму

Российская телеведущая Ксения Бородина никогда не жалела денег на собственных детей и была готова тратить на них колоссальные деньги. Ведь скрывать ей нечего – на все она зарабатывает честным трудом, чего и другим желает.

Однако иногда Бородина действительно играет на нервах россиян, так было уже не раз. И на днях история повторилась. Когда речь зашла о сборе детей в школу, тема денег зазвучала особенно остро, ведь в этом году все заметно подорожало.

Ксения Бородина рассказала подписчикам подробности покупок к школе и честно призналась, какую сумму ей пришлось заплатить. Многие россияне остались в шоке от такой цифры.

Дочери Бородиной учатся одной из лучших гимназий Московской области. Не удивительно, что и выглядеть девочки должны с иголочки. Как выяснилось, школьная форма для семилетней Теоны и 14-летней Маруси обошлись Бородиной в 110 тысяч рублей. И это не считая остальных сборов к школе.

Многим поклонникам такая сумма показалась неоправданно высокой. Кто-то посчитал, что звезда шоу "ДОМ-2" могла бы и промолчать, ведь многие россияне сейчас находятся в затруднительном финансовом положении.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что скинувшая одежду Бородина показала упругие бедра.