Бородина похвасталась перед россиянами дорогой школьной формой для дочерей

Бородина похвасталась перед россиянами дорогой школьной формой для дочерей
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Звезда спустила сумасшедшую сумму

Российская телеведущая Ксения Бородина никогда не жалела денег на собственных детей и была готова тратить на них колоссальные деньги. Ведь скрывать ей нечего – на все она зарабатывает честным трудом, чего и другим желает. 

Однако иногда Бородина действительно играет на нервах россиян, так было уже не раз. И на днях история повторилась. Когда речь зашла о сборе детей в школу, тема денег зазвучала особенно остро, ведь в этом году все заметно подорожало.

Ксения Бородина рассказала подписчикам подробности покупок к школе и честно призналась, какую сумму ей пришлось заплатить. Многие россияне остались в шоке от такой цифры. 

Дочери Бородиной учатся одной из лучших гимназий Московской области. Не удивительно, что и выглядеть девочки должны с иголочки. Как выяснилось, школьная форма для семилетней Теоны и 14-летней Маруси обошлись Бородиной в 110 тысяч рублей. И это не считая остальных сборов к школе. 

Многим поклонникам такая сумма показалась неоправданно высокой. Кто-то посчитал, что звезда шоу "ДОМ-2" могла бы и промолчать, ведь многие россияне сейчас находятся в затруднительном финансовом положении. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что скинувшая одежду Бородина показала упругие бедра

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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