Спился и потерял все деньги: Джамшут из "Наша Russia" стал бомжом

Спился и потерял все деньги: Джамшут из "Наша Russia" стал бомжом
Фото: Кадр / "Наша Russia"
Актер оказался на самом дне

Валерия Магдьяша публика узнала, благодаря роли Джамшута в шоу "Наша Russia". Проект уже давно завершился, а его звезды продолжают мелькать на экранах. Вот только у экранного друга Михаила Галустяна судьба сложилась иначе. 

Долгое время актера было не слышно и не видно. Позже он нашелся – в приюте для бездомных. После оглушительного успеха Валерий Магдьяш оказался на самом дне, о чем сам рассказал на одном из телевизионных шоу. Как оказалось, после закрытия шоу карьера Джамшута заглохла.

Сначала он спился, злоупотребляя алкоголем, а потом нелепо потерял деньги и жилье. Актер продал свою квартиру, надеясь купить недвижимость побольше. Однако по пути в банк на артиста напали, и он остался без средств и крыши над головой. Он до сих пор считает себя виноватым в случившемся, а потому ни разу не обратился за помощью к бывшим знаменитым коллегам.

Неравнодушные люди помогли ему поселиться в приюте для бездомных. Там он смог бросить пагубную привычку и отчасти вернуться к своей актерской деятельности. Время от времени Валерий Магдьяш вновь примеряет на себя образ Джамшута, чтобы выступать в детских домах и санаториях. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему бывшая теща Иосифа Пригожина стала бомжом.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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