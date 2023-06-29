Неуспех в карьере и развод: что стало с актрисой "Возвращения в Эдем"

Звезда нашла себя в защите окружающей среды

Киносериал "Возвращение в Эдем" стал настоящим хитом для своего времени. В России он пользовался бешенной популярностью – люди не пропускали ни одной серии, пытаясь узнать, как сложится судьба героев.

Главной звездой картины стала Ребекка Гиллинг – австралийская актриса, сыгравшая роль миллионерши Стефани Харпер, которая выжила после предательства супруга. Несмотря на небывалый успех, продолжать работать в кинематографе артистка не стала.

Для Гиллинг "Возвращение в Эдем" стало самой крупной работой за все время. Она пыталась сняться в других кинолентах, но особого успеха ей это не принесло. В итоге в начале 90-х она приняла решение посвятить себя вопросам экологии.

Сейчас актрисе 70 лет. Она борется за сохранность природы в ее первоначальном виде в организации Planet Ark. Известно, что она в разводе – от брака у нее осталось двое сыновей.