Как бомж: пропитую Хаматову засняли в непотребном виде за границей

Как бомж: пропитую Хаматову засняли в непотребном виде за границей
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешность артистки после заявления о бедности оставляет желать лучшего

После отъезда из России Чулпан Хаматова неоднократно признавалась, что испытывает трудности с финансами. Как жить дальше она не знает, но очень благодарна за возможность выступать на сцене в Латвии. 

Однако заграничная карьера артистки складывается не так гладко. После продолжительной подготовки к спектаклю в Риге мероприятие отменили в день премьеры. Для него Хаматова старательно учила языки и отказалась от работы над другими проектами. И, как оказалось, зря – режиссер заявил, что долгое время настраивал не тот ключик. После этого она уехала с представлениями в другие страны. 

На фоне череды скандалов артистку заметили на улицах за границей. Фото с Чулпан Хаматовой появилось в соцсетях. Внешний вид знаменитости поразил людей, которые предположили, что жизнь сейчас у нее несладкая, раз появилась в обществе в таком непотребном состоянии. На кадре звезда предстала без макияжа, с поплывшим овалом лица – некоторые даже выпазили мнение, что актриса выглядит так, словно накануне крепко прикладывалась к алкоголю и из-за этого стала все больше походить на бомжа.

Фото: соцсети

Чулпан Хаматова уже год проживает в Европе. Там у знаменитости есть собственный дом неподалеку от Риги. Недвижимость артистки в Москве, по слухам, начали сдавать в аренду за огромные деньги – не исключено, что именно на эти средства она в данный момент проживает за рубежом. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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