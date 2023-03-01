Хаматова сбежала в другую страну после грандиозного скандала в Латвии

Хаматова сбежала в другую страну после грандиозного скандала в Латвии
Фото: соцсети
Артистка нашла способ подзаработать

В начале недели стало известно, что спектакль Gogolis. Nature Morte с участием Чулпан Хаматовой был отменен в день премьеры. Это привело к грандиозному скандалу. В администрации рижского театра объяснили это "творческой неудачей", однако некоторые считают, что дело именно в актрисе.

Российская артистка перед посвятила всю себя подготовке к роли: она отказалась от других проектов, занявшись усиленным изучением латышского и украинского языков. Режиссер Улдис Тиронс, позже объясняя свое решение, сказал, что долгое время "занимался настройкой не того ключа". 

Источники утверждают, что проблемы с Хаматовой появились давно. На сайте театра стали удалять информацию, в которой говорилось о ее наградах. Сама артистка жаловалась, что недовольна своей профессией. Некоторые предполагают, что скандальной отмене спектакля мог предшествовать конфликт с руководством театра.

При этом сама Хаматова решила в Латвии без работы не засиживаться. Появилась информация, что знаменитость уехала в Дубаи вместе с латвийским пианистом Андреасом Осокиным. Там она будет читать монологи под музыку на русском языке. Стоимость билетов варьируется от 8 до 20 тысяч рублей. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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