"Как жить": бывшая теща Пригожина стала бомжом

"Как жить": бывшая теща Пригожина стала бомжом
Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пенсионерка ютится в неотапливаемом летнем домике

Мать экс-супруги Иосифа Пригожина пожаловалась на бедственное положение. Пожилая женщина рассказала, что вынуждена жить на даче. Дом не пригоден для проживания зимой, и пенсионерка не знает, что будет делать, когда наступят холода.

Светлана Соколова перебралась в небольшой особняк в Московской области. Этот дом – все, что осталось у семьи первой жены звездного продюсера Елены.

Когда-то женщина владела трехкомнатной московской квартирой. Однако семья решила заработать на капитале – для этого были проданы три квартиры, в том числе, жилище Светланы.

"В общем, я бомж. И не известно, где и что у меня. И как дальше буду жить", – посетовала пенсионерка.

Пока стояла теплая погода, жизнь в летнем домике была сносной. Но пришла осень, и положение пожилой женщины резко ухудшилось. Сейчас ей приходится включать все обогреватели. Чтобы не замерзнуть, бывшая теща Пригожина спит под электрической простыней, передает телеканал "НТВ".

У Светланы Андреевны проблемы с ногами, и мучает гипертония, однако вблизи нет даже аптеки, а до ближайшего магазина нужно идти 2 километра.


Ранее "Утро.ру" рассказывало о финансовых трудностях первой жены Пригожина. Ее семью выгнали из квартиры – таким способом был списан долг в 4 млн рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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