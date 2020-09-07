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Мать экс-супруги Иосифа Пригожина пожаловалась на бедственное положение. Пожилая
женщина рассказала, что вынуждена жить на даче. Дом не пригоден для проживания
зимой, и пенсионерка не знает, что будет делать, когда наступят холода.
Светлана Соколова перебралась в небольшой особняк в Московской области. Этот дом – все, что осталось у семьи первой жены звездного продюсера Елены.
Когда-то женщина владела трехкомнатной московской квартирой. Однако семья решила заработать на капитале – для этого были проданы три квартиры, в том числе, жилище Светланы.
"В общем, я бомж. И не известно, где и что у меня. И как дальше буду жить", – посетовала пенсионерка.
Пока стояла теплая погода, жизнь в летнем домике была сносной. Но пришла осень, и положение пожилой женщины резко ухудшилось. Сейчас ей приходится включать все обогреватели. Чтобы не замерзнуть, бывшая теща Пригожина спит под электрической простыней, передает телеканал "НТВ".
У Светланы Андреевны проблемы с ногами, и мучает гипертония, однако вблизи нет даже аптеки, а до ближайшего магазина нужно идти 2 километра.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о финансовых трудностях первой жены Пригожина. Ее семью выгнали из квартиры – таким способом был списан долг в 4 млн рублей.
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