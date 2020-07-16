Таким способом был списан долг в 4 миллиона рублей

Первая жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина осталась на улице. С Еленой он прожили недолго, у пары родились двое детей. Теперь 22-летняя Даная и 31-летний Дмитрий тоже остались без крыши над головой.

У бывшей продюсера судьба сложилась не так удачно, как у него самого. Накануне стало известно, что иск от компании "Бенефит" к первой семье Пригожина одобрил суд. Об этом сообщает "Лента.ру". Экс-супругу селебрити Елену признали утратившей право на использование жилья. Таким кардинальным методом компания списала четырехмиллионный долг в свою пользу.

Напомним, мать и отчим старшей дочери Пригожина Данаи ранее закладывали жилье. Несколько лет они выплачивали компании "Бенефит" долг, но недавно им сообщили неприятную новость. Либо они вносят всю сумму и выкупают квартиру, либо решение будет не в их пользу. После этого Даная публично попросила у отца помощи. Но Пригожин отказался решать проблемы бывшей жены. И пояснил свое решение тем, что новый возлюбленный Елены настраивает сына против него.

Кстати, не так давно сама Даная ответила на любопытный вопрос подписчиков. Девушка заявила, что, когда выйдет замуж, откажется от звездной фамилии. Комментировать скандал, разгоревшийся из-за квартиры, 22-летняя дочь продюсера не стала.