Дочь Пригожина отказались обсуждать скандал с отцом

Дочь Пригожина отказались обсуждать скандал с отцом
Иосиф Пригожин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка заявила, что не собирается оставлять фамилию знаменитого родителя

Дочь Иосифа Пригожина Даная редко рассказывает о личной жизни. Сегодня она решила пообщаться с аудиторией в формате "вопрос-ответ". Подписчики тут же попытались выяснить, чем закончилась история с квартирой, из которой выгнали девушку. Однако Даная отказалась говорить о конфликте с отцом.

В своем "Инстаграм" наследница продюсера опубликовала истории, где на вопрос о жилье ответила "без комментариев". Фанатам также было интересно, оставит ли она знаменитую фамилию отца, когда выйдет замуж. Даная заявила, что вступит в брак и возьмет фамилию мужа.

Фото: instagram.com/stories/danaya_prigozhina

О скандале в звездном семействе стало известно после выпуска программы "Пусть говорят". Девушка пришла на передачу и призналась, что находится в бедственном положении. Она рассказала, что ее мать заложила оставленную Пригожиным квартиру. Семья не смогла выкупить жилье, и теперь дочь Пригожина может остаться без крыши над головой.

На это звездный родитель ответил, что не будет помогать экс-супруге, так как ее новый возлюбленный настраивает сына продюсера против него.

Фото: instagram.com/stories/danaya_prigozhina

Ольга ФЕДОРОВА

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