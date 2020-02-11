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Дочь Пригожина выгоняют из квартиры

Дочь Пригожина выгоняют из квартиры
Иосиф Пригожин с дочерью. Фото: instagram.com/danaya_prigozhina
Вернуть апартаменты удастся лишь после выплаты долга

Семья старшей дочери Иосифа Пригожина Данаи осталась без квартиры. Отчим и мать 22-летней девушки заложили жилье и на протяжении нескольких лет выплачивали компании долг. Однако теперь им сообщили, что апартаменты выкупить не удастся, если за них не внесут всю сумму. О возникшей проблеме рассказала сама дочь продюсера.

"Нас огорошили заявлением о том, что мы должны заплатить полную стоимость жилья, иначе нам его не видать", – поделилась Пригожина. По ее словам, в компании сослались на поправки в законодательстве. "Все те деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер", – добавила девушка.

Сейчас в заложенной квартире живет бабушка Данаи, которую, по словам дочери продюсера, выписали без предупреждения. "Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья", – поделилась с изданием "СтарХит" Пригожина. Девушка рассказала: ранее ее отец Иосиф Пригожин предупреждал, что такая ситуация может произойти, однако его никто не слушал. Сейчас же известный продюсер поддерживает дочь, и, по словам Данаи, они хорошо общаются.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что слухи о здоровье Анастасии Заворотнюк мешают выздоровлению актрисы.

Карина СИРАЗОВА

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