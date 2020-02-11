Вернуть апартаменты удастся лишь после выплаты долга

Семья старшей дочери Иосифа Пригожина Данаи осталась без квартиры. Отчим и мать 22-летней девушки заложили жилье и на протяжении нескольких лет выплачивали компании долг. Однако теперь им сообщили, что апартаменты выкупить не удастся, если за них не внесут всю сумму. О возникшей проблеме рассказала сама дочь продюсера.

"Нас огорошили заявлением о том, что мы должны заплатить полную стоимость жилья, иначе нам его не видать", – поделилась Пригожина. По ее словам, в компании сослались на поправки в законодательстве. "Все те деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер", – добавила девушка.

Сейчас в заложенной квартире живет бабушка Данаи, которую, по словам дочери продюсера, выписали без предупреждения. "Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья", – поделилась с изданием "СтарХит" Пригожина. Девушка рассказала: ранее ее отец Иосиф Пригожин предупреждал, что такая ситуация может произойти, однако его никто не слушал. Сейчас же известный продюсер поддерживает дочь, и, по словам Данаи, они хорошо общаются.

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