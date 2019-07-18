"Доигрался": мужа Валерии забрали в полицию

Неприятность со звездной парой случилась во Франции

Иосиф Пригожин оказался любителем быстрой езды.

За жажду скорости супругу певицы придется расплачиваться. За превышение Пригожину запретили садиться за руль в течение двух месяцев. Теперь Валерии, как шутит ее муж, приходится быть его личным водителем. Судя по всему, Пригожин вовсе не против – дамы за рулем ему нравятся, признался он в забавном видеоролике, который опубликовала Валерия в своем Instagram.

"Доигрался – докатался мой муж – теперь с водительского кресла пересел на пассажирское", – написала она.

Пользователи засыпали звезду вопросами о подробностях.

"А как Вас остановил патрульный и показал превышение скорости? Или штраф пришёл ? Мы просто тоже брали машину по Франции напрокат, ездили много и не всегда медленно , особенно когда едешь между городами, и для нас осталось загадкой были ли превышения скорости?"

– написал один из подписчиков.

"Проезжавший мимо патрульный автомобиль измерил скорость, там даже камеры в этом месте не было", – поделилась Валерия. Пригожин при этом добавил, что его забрали в полицейский участок: с нарушителями обращаются, по его словам, строго и жестко.

Ранее Валерию раскритиковали за откровенный наряд для нового клипа.