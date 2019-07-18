"Доигрался": мужа Валерии забрали в полицию

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Иосиф Пригожин оказался любителем быстрой езды.
За жажду скорости супругу певицы придется расплачиваться. За превышение Пригожину запретили садиться за руль в течение двух месяцев. Теперь Валерии, как шутит ее муж, приходится быть его личным водителем. Судя по всему, Пригожин вовсе не против – дамы за рулем ему нравятся, признался он в забавном видеоролике, который опубликовала Валерия в своем Instagram.
"Доигрался – докатался мой муж – теперь с водительского кресла пересел на пассажирское", – написала она.
Пользователи засыпали звезду вопросами о подробностях.
"А как Вас остановил патрульный и показал превышение скорости? Или штраф пришёл ? Мы просто тоже брали машину по Франции напрокат, ездили много и не всегда медленно , особенно когда едешь между городами, и для нас осталось загадкой были ли превышения скорости?"
– написал один из подписчиков.
"Проезжавший мимо патрульный автомобиль измерил скорость, там даже камеры в этом месте не было", – поделилась Валерия. Пригожин при этом добавил, что его забрали в полицейский участок: с нарушителями обращаются, по его словам, строго и жестко.
Ранее Валерию раскритиковали за откровенный наряд для нового клипа.
Киев окончательно запутался в географических реалиях
Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия