Заставлял снимать лифчик: Анфиса Чехова призналась в домогательствах учителей в школе

Актриса не могла рассказать родителям

Ведущая Анфиса Чехова является одной из самых ярких представительниц отечественного шоу-бизнеса. Сегодня она в прекрасной форме, растит сына и успевает развивать множество проектов, вдохновляя женщин на подвиги. Но так было не всегда. В одном из интервью Чехова говорила, что в молодости не любила свою фигуру и саму себя. Даже несмотря на обилие поклонников ее пышных форм, она не считала себя красивой. к ней пришло осознание того, что она хороша в любом весе, уже в зрелом возрасте.

Как выяснилось, Анфиса Чехова привлекала к себе внимание людей с самого раннего возраста. В свежем интервью звезда призналась, что в школе пережила домогательства со стороны учителей. Ведущая призвала девочек и девушек не замалчивать такие проблемы, даже которые были в детстве. Ведущая программы "Секс с Анфисой Чеховой" призвала девочек искать поддержки сначала у родных, а если этого не случается, то пойти к специалисту.

Когда Анфисе Чеховой было 13 лет, учитель физкультуры потребовал от нее снимать лифчик перед переодеванием в спортивную форму. Хотя бюст у девочки был уже тогда внушительных размеров, и без белья ей было некомфортно заниматься спортом. Кроме того, учитель физики предложил маленькой Анфисе Чеховой съемку топлес, а учитель литературы ставил ей плохие отметки из-за того, что она не давала ему себя трогать. При этом когда она рассказала о проблеме учителям, они не встали на ее сторону.

Также звезда добавила, что подобные проблемы случаются внутри семьи. Тогда стоит обращаться в службу доверия.