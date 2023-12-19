"Мне было страшно": Волкова наяву пережила показанный в "Слове пацана" ад

Семейный фильм Алексея Нужного "Бременские музыканта" выйдет в широкий прокат 1 января. Но закрытая премьера состоялась уже сейчас. Среди прочих звезд его оценила и актриса Екатерина Волкова

"Я мечтаю и сама сняться в сказке, сыграть ведьму или добрую фею, – призналась Екатерина. – Тем более, у нас в стране есть огромный сундук сказок, который можно и нужно экранизировать. А в "Бременских" могла быть стать Кошкой, но меня не пригласили".

15-летняя дочь актрисы Александра, рожденная от отношений с писателем Эдуардом Лимоновым, недавно показала Волковой нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Я приболела как раз и мы вдвоем провели с дочкой весь день, – говорит Волкова. – От фильма была под большим впечатлением. Спасибо режиссеру Жоре Крыжовникову, который открыл нам невероятные новые лица, крутых актеров, за жизнью которых мы будем следить теперь. Это жесткое, но настоящее кино!"

Много в "Слове пацана" Волковой оказалось знакомым. "Я узнала свое детство, в 90-х, которое прошло в городе Тольятти, – рассказала она "Утро.ру". – Мне было страшно. Я помню хряка, который за мной на "девятке" следил". Пережитый тогда ад актрисе сложно забыть и сегодня.

Напомним, 8-серийный фильм "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел на Start и Wink, стал самым обсуждаемым кинособытием года. Это рассказ о бандах подростков в Казани, орудовавших на излете СССР.

