"Может погрузить в тоску": Лолита объяснила отказ смотреть "Слово пацана"

"Может погрузить в тоску": Лолита объяснила отказ смотреть "Слово пацана"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Съемка "Главного новогоднего концерта" для канала НТВ собрала много российских звезд. Самым неожиданным оказался дуэт Лолиты и молодого рэпера Tkimali. Хит Лолиты "Ориентация Север" здесь обрел вторую жизнь

Этот год для Лолиты ознаменовался удачными коллаборациями с молодыми талантливыми исполнителям. Тут и Tkimali, и Instasamka. Лолита и в 60 лет остается в тренде. А вот смотрела ли они модный молодежный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который сейчас популярен?

"Нет, не видела, – призналась певица корреспонденту "Утро.ру" певица без комплексов. – Во-первых, когда идет большой тур и ты много работаешь, тебе хочется положительных эмоций. А из тех эпизодов, что я видела, поняла, что меня это кино может погрузить в тоску. Вот и не захотела портить себе эмоциональный фон". 

После новогодних праздников певица уедет к семье в Болгарию. "Хочу привести себя в порядок, восстановить уставшее горло, поэтому мне нужны 10 дней СПА, – сообщила звезда. – Но конце января, когда я восстановлюсь и буду способна смотреть такой серьезный материал, как "Слово пацана", я обязательно посмотрю", – заверила популярная артистка.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Напомним, 8-серийный фильм, который вышел на Start и Wink, стал самым обсуждаемым кинособытием года. Этот рассказ о бандах подростков в Казани, орудовавших на излете СССР.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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