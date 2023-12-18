"Отражается на психике": Пересильд о съемках 14-летней дочери в "Слове пацана"

"Отражается на психике": Пересильд о съемках 14-летней дочери в "Слове пацана"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Которую неделю страна взахлеб смотрит сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Одну из главных ролей в нем сыграла 14-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя

8-серийный фильм, который вышел на Start и Wink, стал самым обсуждаемым кинособытием года. Этот рассказ о потерявших себя героях на фоне непростого времени не оставил равнодушным никого. Одна из самых мощных ролей в картине – у старшей дочери Юлии Пересильд.

"Когда ты играешь сложные роли, это не может не отражаться на твоей психике и самочувствии, – рассказывает Пересильд. - Мы с Алексеем Учителем сами из этой профессии, находимся в ней глубоко и серьезно. И сами снимались в трудных драматургических историях. Поэтому, конечно, мы читали сценарий перед тем, как позволить дочери сниматься. Но, самое главное, я хорошо знаю Андрея Першина (настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова – Прим. ред.) и знаю давно, поэтому понимала, что мой ребенок – в надежных руках". 

По словам Юлии, груз славы и известности давит на 14-летнюю наследницу.

"Он не может не давить, – признается Пересильд. – Конечно, все это тяжело и неожиданно. Но Аня справляется, да и мы рядом. Она трезвая, взрослая, умная девочка, и у нее нет склонности к звездности. Дочь понимает, что актерство – тяжелейший труд, и расслабляться тут нельзя". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

А вот на съемочной площадке Юлия Пересильд не присутствовала. "Мне не хотелось давить своим весом на съемочную группу", – пояснила она "Утро.ру". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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