Россияне высказались о Пересильд: такого не ожидал никто

Россияне высказались о Пересильд: такого не ожидал никто
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вердикт населения оказался довольно неожиданным

Российская актриса Юлия Пересильд в последнее время на волне популярности. Особое внимание к своей персоне она получила после выхода картины "Вызов", которую публика приняла неоднозначно. Тем не менее, для карьеры звезды это дало мощный толчок – и теперь она получает работу в крупных проектах с солидными гонорарами. 

Мнения о Пересильд среди народа неоднозначные. Одни считают ее идеалом красоты, женственности и восхищаются ее актерским дорованием. Другие, напротив, все это критикуют. И последних в общественном пространстве встречается гораздо больше. По крайней мере, такая реакция наблюдалась во многих соцсетях, где народ обсуждал выход "Вызова".

Однако в новом опросе ВЦИОМ россияне высказались о Пересильд – такого результата не ожидал никто. Значительная часть граждан признала ее лучшей среди остальных российских актрис. Она набрала 11% одобрительных реакций.

"Год назад она не входила даже в пятерку "лучших"", – отметили социологи.

Ей удалось обойти таких уважаемых актрис, как Светлана Ходченкова и Екатерина Гусева. 

Среди мужчин лучшим признали Константина Хабенского, который получил 12%, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он не сильно оторвался от уважаемых россиянами Безрукова и Машкова. Среди молодежи больше всего голосов набрали Александр Петров и Павел Прилучный.

Также в народный рейтинг были включены Данила Козловский и Дмитрий Нагиев, которых в последнее время, казалось бы, публика особо не жалует на фоне неоднозначных политических взглядов, напоминает телеканал "360"

Ранее Юлия Пересильд похвасталась фигурой в мокром купальнике.

Источник: ВЦИОМ
По теме

"Залужный бессилен": что известно о положении ВСУ под Донецком

Украинский генштаб не в силах изменить ситуацию

Зеленский раскрыл планы на побег из Украины

Глава высказался о будущем украинского конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей