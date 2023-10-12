Россияне высказались о Пересильд: такого не ожидал никто

Вердикт населения оказался довольно неожиданным

Российская актриса Юлия Пересильд в последнее время на волне популярности. Особое внимание к своей персоне она получила после выхода картины "Вызов", которую публика приняла неоднозначно. Тем не менее, для карьеры звезды это дало мощный толчок – и теперь она получает работу в крупных проектах с солидными гонорарами.

Мнения о Пересильд среди народа неоднозначные. Одни считают ее идеалом красоты, женственности и восхищаются ее актерским дорованием. Другие, напротив, все это критикуют. И последних в общественном пространстве встречается гораздо больше. По крайней мере, такая реакция наблюдалась во многих соцсетях, где народ обсуждал выход "Вызова".

Однако в новом опросе ВЦИОМ россияне высказались о Пересильд – такого результата не ожидал никто. Значительная часть граждан признала ее лучшей среди остальных российских актрис. Она набрала 11% одобрительных реакций.

"Год назад она не входила даже в пятерку "лучших"", – отметили социологи.

Ей удалось обойти таких уважаемых актрис, как Светлана Ходченкова и Екатерина Гусева.

Среди мужчин лучшим признали Константина Хабенского, который получил 12%, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он не сильно оторвался от уважаемых россиянами Безрукова и Машкова. Среди молодежи больше всего голосов набрали Александр Петров и Павел Прилучный.

Также в народный рейтинг были включены Данила Козловский и Дмитрий Нагиев, которых в последнее время, казалось бы, публика особо не жалует на фоне неоднозначных политических взглядов, напоминает телеканал "360".

Ранее Юлия Пересильд похвасталась фигурой в мокром купальнике.