Мокрая Пересильд в бикини восхитила фанатов

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Юлия Пересильд решила остановиться с дочерью на одном из курортов. Семья поселилась в отеле и проводит время в аквапарке – сама Юлия поделилась впечатлениями в собственном микроблоге.
Пересильд сообщила, что крутые горки с "ватрушками" оказались еще более захватывающими, чем море, ради которого они рванули в поездку. Актриса на славу искупалась, пока позволяет температура воды. А на улице – тридцать градусов жары.
Публику же восхитила фигура Юлии, которая постоянно занимается собой, добиваясь бесконечной красоты и совершенства. Поклонникам бросились в глаза идеальный пресс и тонкая талия 39-летней красотки.
А ранее мы писали, как звезда "Вызова" выложила соблазнительное фото, заставив мужчин ахать и охать из-за своего шикарного тела в красном купальнике.
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