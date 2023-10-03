Мокрая Пересильд в бикини восхитила фанатов

Мокрая Пересильд в бикини восхитила фанатов
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
39-летняя актриса потрясла публику своими формами

Юлия Пересильд решила остановиться с дочерью на одном из курортов. Семья поселилась в отеле и проводит время в аквапарке – сама Юлия поделилась впечатлениями в собственном микроблоге.

Пересильд сообщила, что крутые горки с "ватрушками" оказались еще более захватывающими, чем море, ради которого они рванули в поездку. Актриса на славу искупалась, пока позволяет температура воды. А на улице – тридцать градусов жары.

Публику же восхитила фигура Юлии, которая постоянно занимается собой, добиваясь бесконечной красоты и совершенства. Поклонникам бросились в глаза идеальный пресс и тонкая талия 39-летней красотки.

А ранее мы писали, как звезда "Вызова" выложила соблазнительное фото, заставив мужчин ахать и охать из-за своего шикарного тела в красном купальнике.

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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