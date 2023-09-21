Бледная как моль: Самбурская показала фото без косметики и ретуши

Бледная как моль: Самбурская показала фото без косметики и ретуши
Настасья Самбурская. Фото: Petrov Sergey/ news.ru/ Globallookpress.com
Актрису не узнать

Российская актриса Настасья Самбурская является одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса. Она восхищает поклонников своими привлекательными формами и яркой внешностью. Актриса прославилась после съемок в сериале "Универ", где сыграла роль Кристины. Также она снималась в кинолентах "Верни мою любовь", "Ласточкино гнездо", "Полицейский с YouTube" и "Беспринципные". Во всех кинолентах Самбурская была яркой и заметной. Однако на днях звезда шокировала странными переменами. 

Всегда дерзкая и вызывающе красивая Самбурская предстала перед фанатами в странном образе. Она выложила в аккаунте фото, на котором была запечатлена в коричневом кожаном жакете нараспашку. При этом актриса была совершенно без косметики и не стала использовать какие-либо фильтры. 

Многие отметили, что натуральная красота Настасьи Самбурской ничуть не хуже, чем ее сценические яркие образы. Однако нашлись и те, кто посчитал, что без косметики она бледная как моль.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало о том, что оголившаяся Самбурская засветила грудь в ванной. Она разделась для процедуры и вышла на связь с поклонниками, лежа в воде. Единственное, что прикрывало ее тело – специальное белье из тонкой сетки.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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