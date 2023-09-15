Оголившаяся Самбурская засветила округлую грудь в ванной - фото

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Настасья Самбурская не входит в число звезд, которые любят рассказывать о личном. Впрочем, скромницей актрису назвать нельзя. Знаменитость активно ведет социальные сети и часто публикует откровенные снимки, без стеснения демонстрируя пикантные части своего тела.
Поклонники постоянно хвалят внешний вид телеведущей и восхищаются ее стройной и подтянутой фигурой. Очевидно, чтобы выглядеть таким образом, брюнетке приходится прикладывать немало усилий. Самбурская не раз рассказывала, что занимается спортом и следит за питанием. Кроме того, поддерживать свою красоту ей помогают уходовые и оздоровительные процедуры.
Накануне Настасья в очередной раз решила позаботиться о своем теле. Актриса понежилась в лечебной ванне и показала процесс подписчикам. Знаменитость оголилась ради процедуры и вышла на связь с поклонниками, лежа в воде. Единственное, что прикрывало ее формы – специальное белье из тонкой сетки.
"Продолжаю лечить нервы. На этот раз водными процедурами", – рассказала Настасья Самбурская.
Запечатлев себя в ванной, актриса без стеснения засветила округлую грудь. Из-за воды сетка, выполняющая функцию белья, намокла и стала полностью прозрачной. Чтобы скрыть от глаз публики самое сокровенное, звезде пришлось придержать свои формы рукой.
Ранее "Утро.ру" писали о том, что Самбурская в откровенном белье показала стальной пресс и упругую грудь.
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