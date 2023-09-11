Самбурская в откровенном белье показала стальной пресс и упругую грудь

Самбурская в откровенном белье показала стальной пресс и упругую грудь
Анастасия Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы красотки восхищают мужчин

В последнее время культ идеального тела захватил всех мало-мальски медийных личностей. Что уж говорить о звездах, которые постоянно на виду. Артистки вынуждены держать себя в ежовых рукавицах, чтобы всегда выглядеть идеально. Именно поэтому знаменитые красавицы огромное количество времени проводят на тренировках в спортивных залах и придерживаются строгих ограничений в питании. Примером стальной выносливости стала актриса Анастасия Самбурская.

Прелестница уверено приближается к 40-летнему юбилею, однако актриса, как дорогое вино, с каждым годом становится все краше. В свои 36 лет Анастасия выглядит намного лучше многих молодых девушек. Самбурская бдительно следит за состоянием своего тела и старательно прокачивает каждую мышцу.

Многочисленную армию фанатов актрисы очень радует, что она не стесняется демонстрировать свои достижения широкой публике. Недавно знаменитость выложила откровенную фотографию в белоснежном белье. Практически все тело Анастасии оказалось на виду.

Фото: соцсети

Великолепная физическая форма актрисы заставила мужскую часть ее поклонников замереть от восхищения. Самбурская похвасталась стальным прессом, прокаченными ногами, упругой грудью и идеальной линией талии. Как обычно, поклонники завалили красотку комплиментами. Для многих актриса стала примером для подражания.

К слову, недавно Самбурская показала роскошные формы в тесном белье, чем привела мужчин в восторг.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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