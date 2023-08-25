Самбурская показала роскошные формы в тесном белье - откровенное фото

Самбурская показала роскошные формы в тесном белье - откровенное фото
Анастасия Самбурская. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Красотка снова порадовала публику

К счастью для многомиллионной армии фанатов популярной российской актрисы Анастасии Самбурской, она всегда готова демонстрировать изгибы своего идеального тела желающим. Артистка проводит колоссальное количество времени в спортивных залах, что сделало ее формы невероятно привлекательными.

На этот раз в социальных сетях активно обсуждают кадр, на котором Настасья позирует в модном сексуальном наряде. Девушка надела тугое белье из плотной ткани и в таком виде предстала перед фотографом. Самбурская выложила откровенные фотографии в интернет-пространство.

Идеальная форма груди знаменитости заставила мужчин замереть от восторга. Высоко натянутый нижний элемент белья подчеркнул рельефный пресс любимицы публики и ее прокаченные мышцы. Анастасию, по доброй традиции, засыпали комплиментами. Мужчины продолжают признаваться ей в любви и готовы на все, чтобы завоевать внимание красавицы.

Фото: соцсети

В комментариях пользователи социальных сетей отмечают, что Самбурской упорным трудом в спортивных залах удалось добиться идеального внешнего вида. Для многих артистка стала настоящим образцом для подражания.

К слову, ранее знаменитость в модном бикини засняли за трапезой в бассейне.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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