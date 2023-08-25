Самбурская показала роскошные формы в тесном белье - откровенное фото

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
К счастью для многомиллионной армии фанатов популярной российской актрисы Анастасии Самбурской, она всегда готова демонстрировать изгибы своего идеального тела желающим. Артистка проводит колоссальное количество времени в спортивных залах, что сделало ее формы невероятно привлекательными.
На этот раз в социальных сетях активно обсуждают кадр, на котором Настасья позирует в модном сексуальном наряде. Девушка надела тугое белье из плотной ткани и в таком виде предстала перед фотографом. Самбурская выложила откровенные фотографии в интернет-пространство.
Идеальная форма груди знаменитости заставила мужчин замереть от восторга. Высоко натянутый нижний элемент белья подчеркнул рельефный пресс любимицы публики и ее прокаченные мышцы. Анастасию, по доброй традиции, засыпали комплиментами. Мужчины продолжают признаваться ей в любви и готовы на все, чтобы завоевать внимание красавицы.
В комментариях пользователи социальных сетей отмечают, что Самбурской упорным трудом в спортивных залах удалось добиться идеального внешнего вида. Для многих артистка стала настоящим образцом для подражания.
К слову, ранее знаменитость в модном бикини засняли за трапезой в бассейне.
Певица трепетала от волнения