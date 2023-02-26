"Роскошна": Пересильд в красном купальнике заставила мужчин ахнуть

"Роскошна": Пересильд в красном купальнике заставила мужчин ахнуть
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда похвасталась невероятными формами

Актриса Юлия Пересильд выложила новое фото, сделанное где-то на теплом берегу лазурного моря. 38-летняя дива явно занимается собой – Юля похвасталась своей шикарной фигурой в красном купальнике.

Словом, Пересильд успевает везде – и сняться в кино на орбите, где провела практически две недели во время съемок фильма "Вызов", и дома, где воспитывает двоих детей от Алексея Учителя, и заняться собой.

Звезда сделала надпись на фото, выложенное в социальные сети – Юля сообщила, что "копит силы". Для чего или для кого – непонятно. Впрочем, учитывая плотный график, можно сделать вывод, что 38-летняя красотка улетела отдыхать именно для того, чтобы как следует набраться этих сил.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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