Батрутдинов о "Слове пацана": сериал напомнил о юности

Батрутдинов о "Слове пацана": сериал напомнил о юности
Фото: скриншот из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Комик объяснил, чем именно зацепила его картина

Популярный комедийный актер и шоумен Тимур Батрутдинов высказал свое мнение о недавно вышедшем сериале "Слово пацана" от известного кинорежиссера Жоры Крыжовникова. Этот многосерийный фильм, действие которого разворачивается в родном для Тимура городе Казани, вызвал бурные дискуссии в шоу-бизнесе и обществе. 

В одном из интервью Батрудинов признался, что посмотрел киноленту с большим интересом. Во-первых, потому что пейзажи картины знакомы ему с детства, а во-вторых, потому что шоумену это все напомнило его собственные ранние годы. Сериал для него стал своего рода возможностью пережить "вторую юность".

"Это сериал про времена, в которых я уже жил", – поделился артист.

Батрутдинова удивило, что Жора Крыжовников, известный своими веселыми комедиями, вдруг решил снять мрачную криминальную драму – он назвал это смелым экспериментом, который определенно удался. В заключение Тимур Батрутдинов выразил надежду на то, что когда-нибудь ему представится шанс поучаствовать в новом проекте Крыжовникова.

Ранее сообщалось, что после съемок в сериале "Слово пацана" дочке Пересильд потребовался психолог.

Источник: Hello! ✓ Надежный источник
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