После съемок в сериале "Слово пацана" дочке Пересильд потребовался психолог

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В Сети продолжают бурно обсуждать нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", снятый по одноименной книге. Зрители восхищаются как сюжетными поворотами кинокартины и ее тематикой, так и актерской игрой. Отдельную симпатию зрителей завоевала дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна Пересильд, мастерски справившаяся с ролью Айгуль.
Поначалу родители с опаской отнеслись к новой роли своей дочери, переживая из-за обилия жестоких сцен в сериале. Однако постепенно Анна убедила их в своей правоте. Роль в картине стала символичной для юной актрисы во всех смыслах: именно на съемочной площадке случился ее первый в жизни поцелуй.
После съемок Анна Пересильд чувствовала себя прекрасно, однако Юлия убедила ее посетить психолога. По мнению Пересильд-старшей, подобные роли не проходят для психики абсолютно бесследно – тем более, если актер выкладывается на полную, вживаясь в образ своего героя.
"Гораздо больше, как маму, меня волновали сцены с изнасилованием, суицида", – призналась Юлия.
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