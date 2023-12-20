После съемок в сериале "Слово пацана" дочке Пересильд потребовался психолог

На этом настояла мать юной актрисы

В Сети продолжают бурно обсуждать нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", снятый по одноименной книге. Зрители восхищаются как сюжетными поворотами кинокартины и ее тематикой, так и актерской игрой. Отдельную симпатию зрителей завоевала дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна Пересильд, мастерски справившаяся с ролью Айгуль.

Поначалу родители с опаской отнеслись к новой роли своей дочери, переживая из-за обилия жестоких сцен в сериале. Однако постепенно Анна убедила их в своей правоте. Роль в картине стала символичной для юной актрисы во всех смыслах: именно на съемочной площадке случился ее первый в жизни поцелуй.

После съемок Анна Пересильд чувствовала себя прекрасно, однако Юлия убедила ее посетить психолога. По мнению Пересильд-старшей, подобные роли не проходят для психики абсолютно бесследно – тем более, если актер выкладывается на полную, вживаясь в образ своего героя.

"Гораздо больше, как маму, меня волновали сцены с изнасилованием, суицида", – призналась Юлия.

Ранее автор книги "Слово пацана" раскрыл популярность самой скандальной фразы фильма.

