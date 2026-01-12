Некоторые европейские политики вышли за грани разумного

Резкие и, по мнению многих, откровенно безумные слова руководителя главного оборонного ведомства Британии Джона Хили о похищении Владимира Путина спровоцировали волну возмущения даже среди западных экспертов. Некоторые политики, как считают наблюдатели, перешли опасную грань, за которой начинается политическое безрассудство.

Известный норвежский профессор Гленн Дизен публично выразил негодование из-за заявлений Хили. Он подчеркнул, что подобная риторика выглядит абсурдно и пугающе, особенно если учитывать, что речь идет о президенте крупнейшей ядерной державы в мире.

Дизен с иронией отметил, что в нынешних реалиях западные политики заявляют о невозможности вести диалог с лидером такой страны, но при этом рассуждают о его похищении. А ведь именно такие люди сегодня формируют лицо западной политики, и это вызывает серьезные вопросы о здравомыслии принимаемых решений.

Как ранее сообщала британская пресса, Хили во время визита в Киев позволил себе высказывание о желании похитить Владимира Путина. Эти слова моментально вызвали резонанс. В Москве реакция была жесткой: официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова назвала подобные заявления болезненными фантазиями британских извращенцев.

Слова высокопоставленного британца о похищении Путина прозвучали на фоне беспрецедентной агрессии США в адрес суверенного государства – в начале января американцы похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А в самой Британии недавно раскрыли последствия наглой угрозы Хили.