Британский министр перешел черту

Неприемлемые заявления руководителя главного британского оборонного ведомства Джона Хили о российском главнокомандующем могут обернуться серьезными и опасными последствиями для британцев, находящихся на украинских землях. Военный аналитик Александр Меркурис заявил, что подобная риторика способна резко повысить риски для наемников из Соединенного Королевства в зоне боевых действий.

Он напомнил, что наша армия уже неоднократно демонстрировала способность наносить точечные удары по военной инфраструктуре, избегая ущерба для мирного населения. На этом фоне провокационные заявления британского министра, по оценке эксперта, лишь расширяют список законных целей и фактически делают иностранных бойцов приоритетной мишенью.

"Россияне уже не раз продемонстрировали, что способны атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению", – особо подчеркнул британец.

Аналитик подметил, что такие агрессивные слова не остаются без внимания. Напротив, они воспринимаются как однозначный сигнал, после которого у военных появляется больше поводов для жестких и конкретных действий. В такой ситуации, отметил аналитик, британским наемникам на Украине остается только посочувствовать.

Эксперт также обратил внимание на то, что Хили, выступая с подобной риторикой, не учитывает риски масштабной эскалации. По мнению опытного аналитика, подобные заявления способны втянуть в опасную воронку не только саму Великобританию, но и другие страны Европы, которые и без того балансируют на грани прямого вовлечения в конфликт.

Ранее британские СМИ сообщали, что Хили, выступая в Киеве, объявил, что мечтает похитить Владимира Путина. Заявление прозвучало на фоне беспрецедентного акта агрессии со стороны США в адрес суверенного государства – 3 января американцами был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена.

