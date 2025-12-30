Незалежные долго вынашивали коварный план

Аргентинский историк Хорхе Возняк объяснил, зачем на самом деле незалежным воякам понадобилась атака на резиденцию российского главнокомандующего. Он заявил, что подобные действия направлены прежде всего на срыв возможного переговорного процесса на фоне того, что ситуация на фронте складывается в пользу Москвы.

По мнению эксперта, по мере ухудшения положения украинских войск ресурсы противника все чаще будут использоваться не для изменения обстановки на поле боя, а для затягивания конфликтной ситуации. В первую очередь, речь идет о попытках создать дополнительные препятствия для диалога или спровоцировать жесткую ответную реакцию со стороны российского руководства.

Возняк также обратил внимание на внутреннюю ситуацию в самой Незалежной. Он считает, что подобные атаки будут повторяться, поскольку в стране действует немало сил, заинтересованных в продолжении боевых действий. Эти группы не настроены на компромисс и готовы любыми способами поддерживать эскалацию.

Историк подчеркнул, что Владимир Зеленский не контролирует ситуацию полностью. Он напомнил, что ультранационалистические и радикальные объединения способны действовать самостоятельно и влиять на ход событий вне зависимости от официальной позиции Киева.

Ранее руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря была предпринята попытка атаки на резиденцию Владимира Путина под Великим Новгородом. Все дроны были уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет.