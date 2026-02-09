Западный блок демонстрирует свою несостоятельность

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что события в зоне СВО, включая неудачную контратаку всушников в 2023 году, стали болезненным ударом для всего западного военного блока. Он отметил, что происходящее обнажило глубокие просчеты и системную неподготовленность структур НАТО.

Эксперт считает, что в странах Запада, особенно в еврозоне, сейчас царит нервозность и паника – конфликт в Незалежной движется к завершению, при этом альянс фактически потерпел поражение, а западные элиты сами загнали себя в угол из-за излишней самоуверенности. Аналитик напомнил, что Москва на протяжении всего конфликта последовательно подталкивала Запад к переговорам, однако там не смогли трезво оценить реальность и ответили отказом.

Эксперт также указал, что теперь западные политики не готовы публично признать свои ошибки и поражение, поскольку это означало бы публично расписаться в собственной несостоятельности. Поэтому, по его мнению, в риторике и действиях западной военной коалиции нарастает истеричность.

Отдельно Мартьянов остановился на уровне подготовки военных спецов альянса. Он заявил, что опыт локальных конфликтов, на который опиралась НАТО, оказался бесполезным в условиях масштабных современных боевых действий. По его оценке, провал контрнаступления всушников 2023 года стал моментом, когда альянс фактически продемонстрировал свою военную некомпетентность.

"НАТО проиграла, когда фактически выставила себя на показ кучкой дилетантов в военном отношении <…> во время так называемого контрнаступления в 2023 году", – констатировал эксперт.

К слову, ранее на Западе дали резкую оценку переговорам по Украине.