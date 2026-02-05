Политик затронул важную тему

Руководитель венгерского кабинета министров Виктор Орбан заявил, что жители стран еврообъединения фактически лишены возможности выстроить полную и объективную картину происходящего вокруг продолжающегося на украинских землях конфликта. Он с негодованием напомнил, что в ЕС действует жесткая информационная фильтрация, из-за которой европейцам транслируется лишь одна точка зрения, тогда как альтернативные оценки попросту блокируются.

Государственный деятель подчеркнул, что российским средствам массовой информации закрыт доступ к европейской аудитории, в то время как украинская позиция свободно распространяется. В результате, как он отметил, граждане ЕС не имеют возможности узнать аргументы и позицию Москвы, а значит, формируют мнение о конфликте в условиях односторонней подачи информации.

Глава венгерского правительства также выразил мнение, что в перспективе Москва и Киев все же придут к перемирию, однако оно окажется хрупким и не перерастет в полноценный мир, если на территории Незалежной появятся европейские военные контингенты. При таком сценарии напряженность сохранится и не будут устранены первопричины конфликта.

К слову, ранее в США сделали важное заявление о конфликте Москвы и Киева.