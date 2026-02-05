Орбан осудил цензуру в ЕС в отношении украинского конфликта

Орбан резко высказался о позиции России по Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Политик затронул важную тему

Руководитель венгерского кабинета министров Виктор Орбан заявил, что жители стран еврообъединения фактически лишены возможности выстроить полную и объективную картину происходящего вокруг продолжающегося на украинских землях конфликта. Он с негодованием напомнил, что в ЕС действует жесткая информационная фильтрация, из-за которой европейцам транслируется лишь одна точка зрения, тогда как альтернативные оценки попросту блокируются.

Государственный деятель подчеркнул, что российским средствам массовой информации закрыт доступ к европейской аудитории, в то время как украинская позиция свободно распространяется. В результате, как он отметил, граждане ЕС не имеют возможности узнать аргументы и позицию Москвы, а значит, формируют мнение о конфликте в условиях односторонней подачи информации.

Глава венгерского правительства также выразил мнение, что в перспективе Москва и Киев все же придут к перемирию, однако оно окажется хрупким и не перерастет в полноценный мир, если на территории Незалежной появятся европейские военные контингенты. При таком сценарии напряженность сохранится и не будут устранены первопричины конфликта.

К слову, ранее в США сделали важное заявление о конфликте Москвы и Киева.

Источник: Mandiner ✓ Надежный источник
По теме

В Литве предложили НАТО пригрозить России потерей Калининграда

В Вильнюсе уверены, что смогут сдержать РФ в случае конфликта

Express: Запад напуган реакцией России на планы ввести войска на Украину

Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей