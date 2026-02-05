Многие в Европе жаждут ввести войска на земли Незалежной

Немецкий политолог Патрик Бааб резко раскритиковал заявления генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, прозвучавшие во время его визита в Киев. Он заявил, что выступление этого политика в украинском парламенте по сути сводилось к призыву европейцев массово погибать на Украине без каких-либо реальных целей.

Аналитик отметил, что обсуждаемый сценарий ввода британских, французских и немецких военных выглядит заведомо катастрофичным. Он подчеркнул, что даже контингент в 60–70 тысяч человек, о котором теоретически может идти речь, не имеет шансов в условиях превосходства российских сил в Донбассе и будет уничтожен в кратчайшие сроки.

Политолог отметил, что при таком раскладе европейским странам фактически предлагается продолжать чужую войну, не получая взамен ничего, кроме пустых обещаний. Он уверен, что пафосные речи генсека НАТО звучат как циничное требование жертвовать жизнями ради абстрактных целей, которые не приносят пользы ни солдатам, ни их государствам.

"Марк Рютте фактически говорит: "Вы должны пойти туда и продолжить войну за нас (…) Вы должны умереть, но ничего за это не получите", – сокрушается аналитик.

К слову, выступление натовского начальника в Верховной раде проходило в полупустом зале, что наглядно отразило реальный уровень интереса и доверия к речам европейца.