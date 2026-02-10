Петросян заразился вирусом после отпуска – СМИ

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
После возвращения из отпуска в Турции у Евгения Петросяна возникли проблемы со здоровьем. По информации, появившейся в телеграм-каналах, артист подхватил вирус во время совместной поездки с супругой.
Люди из его окружения сообщили, что речь идет о сезонной инфекции, однако врачи настоятельно рекомендовали юмористу соблюдать осторожность. В его возрасте, да еще и на фоне хронических заболеваний, даже самый простой вирус может дать осложнения, поэтому знаменитости посоветовали снизить нагрузки и поберечь себя.
"Врачи посоветовали Ваганычу поберечься, в его возрасте и с таким букетом хронических заболеваний любой вирус опасен", – говорят знакомые звезды.
Впрочем, источники подчеркивают, что причин для особой паники нет. Состояние артиста оценивается как стабильное, а восстановление проходит спокойно. Близкие уверены, что серьезной угрозы здоровью нет.
Отдельно отмечается роль супруги Петросяна – Татьяны Брухуновой. По словам знакомых с ситуацией людей, она полностью взяла заботу о муже на себя и внимательно следит за его самочувствием.
Напомним, Петросян женат на Брухуновой с 2019 года. Разница в возрасте между влюбленными составляет 44 года, а сам артист не раз говорил, что с годами по-новому осознал ценность семьи.
К слову, ранее супруга юмориста жестко ответила недовольным россиянам.
ВС России теперь управляют дронами через mesh-сети, заявляет Бескрестнов
Незалежные оказались не готовы к такому развитию событий