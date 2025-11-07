Брухунова ответила недовольным россиянам на критику

Девушка за словом в карман не лезет

Молодая супруга знаменитого сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова жестко ответила недовольным россиянам. Девушка подчеркнула, что их критические замечания для нее – просто смешны. Знаменитость назвала потоки недовольства забавными и не имеющими к ней никакого отношения.

Поводом для ее высказывания стала статья, в которой некий стилист в резкой форме раскритиковал гардероб звезды, назвав его "бабушкиным". Брухунова рассказала, что случайно наткнулась на публикацию и удивилась тому, что подобные материалы вообще выходят. Она подчеркнула, что некоторым журналистам явно нечем заняться, раз они дают экспертам задания разбирать чужие образы.

Знаменитость с иронией подчеркнула: читать подобное даже забавно, ведь авторы статей и их "специалисты" совершенно не разбираются в теме.

Девушка заявила, что не собирается принимать чужие оценки близко к сердцу и давно перестала интересоваться мнением окружающих. Она подчеркнула, что любые суждения в ее адрес не имеют к ней никакого отношения и отражают лишь фантазии самих критиков.

К слову, ранее стало известно о проблемах в семье знаменитости.