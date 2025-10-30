Беглая звезда "Первого канала" Агалакова* высказалась о крысах и клопах в ЕС

"Крысы и клопы": сбежавшая звезда "Первого канала" высказалась о жизни в Европе
Фото: www.unsplash.com
Знаменитость прокомментировала интересующую многих тему

Бывшая телеведущая "Первого канала" Жанна Агалакова*, покинувшая Россию и проживающая в Европе, поделилась своим мнением о том, как российские СМИ подают новости о Западе. Знаменитость эмоционально высказалась о клопах и крысах в европейских государствах.

Так, в недавнем интервью она отметила, что в России акцент делают в основном на негативных сторонах жизни за рубежом, из-за чего создается искаженное (по ее мнению) восприятие происходящего.

Агалакова* признала, что некоторые проблемы действительно существуют – например, в европейских городах можно встретить крыс и клопов, случаются беспорядки и уличные протесты. Однако подобные явления есть везде, а вот выборочная подача таких новостей формирует у аудитории ошибочное впечатление об "ужасной" жизни за границей, уверяет беглянка. 

"И крысы есть, и клопы имеются. А что, в Москве клопов нет? И в Париже есть клопы, да. И когда бывают манифестации, да, бьют витрины, все это присутствует", – заявила знаменитость.

Тем временем, все больше эмигрантов из России, включая известных артистов и телеведущих, жалуются на трудности за границей. Некоторые отмечают высокий уровень цен и бытовые проблемы. Так, одна популярная актриса, переехавшая в Париж, рассказала, что из-за финансовых сложностей ей пришлось подрабатывать таксисткой. При этом она призналась, что не унывает, несмотря на трудности и "эпидемию клопов", охватившую французскую столицу.

*признана иностранным агентом в России

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
