Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Бывшая телеведущая "Первого канала" Жанна Агалакова*, покинувшая Россию и проживающая в Европе, поделилась своим мнением о том, как российские СМИ подают новости о Западе. Знаменитость эмоционально высказалась о клопах и крысах в европейских государствах.
Так, в недавнем интервью она отметила, что в России акцент делают в основном на негативных сторонах жизни за рубежом, из-за чего создается искаженное (по ее мнению) восприятие происходящего.
Агалакова* признала, что некоторые проблемы действительно существуют – например, в европейских городах можно встретить крыс и клопов, случаются беспорядки и уличные протесты. Однако подобные явления есть везде, а вот выборочная подача таких новостей формирует у аудитории ошибочное впечатление об "ужасной" жизни за границей, уверяет беглянка.
"И крысы есть, и клопы имеются. А что, в Москве клопов нет? И в Париже есть клопы, да. И когда бывают манифестации, да, бьют витрины, все это присутствует", – заявила знаменитость.
Тем временем, все больше эмигрантов из России, включая известных артистов и телеведущих, жалуются на трудности за границей. Некоторые отмечают высокий уровень цен и бытовые проблемы. Так, одна популярная актриса, переехавшая в Париж, рассказала, что из-за финансовых сложностей ей пришлось подрабатывать таксисткой. При этом она призналась, что не унывает, несмотря на трудности и "эпидемию клопов", охватившую французскую столицу.
Многим европейцам надоел затяжной конфликт
Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу