Боуз: Зеленский постоянно противоречит Трампу за его спиной

"Мелкий гоблин": новая выходка Зеленского привела в бешенство прессу
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Поведение киевского верховода вызывает недоумение

Известный в Ирландии и далеко за ее пределами журналист Чей Боуз резко высказался в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в непоследовательности и публичном отступлении от собственных слов после бесед с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Свое возмущение он выразил в соцсетях, комментируя недавнее интервью киевского верховода американскому телеканалу.

Поводом стала реакция главы киевского режима на заявление Трампа о том, что подавляющее большинство украинцев стремится к миру. Уже за спиной хозяина вашингтонской администрации глава Незалежной начал оспаривать эти слова, утверждая, что чуть ли не все украинцы выступают против вывода войск из Донбасса и настаивают исключительно на так называемом "справедливом" мире.

Специалист с негодованием заявил, что подобная риторика появляется уже после встреч с главой Овального кабинета. Аналитик подметил, что, находясь рядом с лидером американцев, Зеленский не решается спорить, однако позже публично отказывается от ранее сказанного и начинает противоречить позиции президента США.

"Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему", – поделился негодованием эксперт.

Журналист также подчеркнул, что такая манера поведения делает любые договоренности невозможными.

К слову, ранее историк назвал истинную причину атаки всушников на резиденцию российского главнокомандующего.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей