Поведение киевского верховода вызывает недоумение

Известный в Ирландии и далеко за ее пределами журналист Чей Боуз резко высказался в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в непоследовательности и публичном отступлении от собственных слов после бесед с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Свое возмущение он выразил в соцсетях, комментируя недавнее интервью киевского верховода американскому телеканалу.

Поводом стала реакция главы киевского режима на заявление Трампа о том, что подавляющее большинство украинцев стремится к миру. Уже за спиной хозяина вашингтонской администрации глава Незалежной начал оспаривать эти слова, утверждая, что чуть ли не все украинцы выступают против вывода войск из Донбасса и настаивают исключительно на так называемом "справедливом" мире.

Специалист с негодованием заявил, что подобная риторика появляется уже после встреч с главой Овального кабинета. Аналитик подметил, что, находясь рядом с лидером американцев, Зеленский не решается спорить, однако позже публично отказывается от ранее сказанного и начинает противоречить позиции президента США.

"Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему", – поделился негодованием эксперт.

Журналист также подчеркнул, что такая манера поведения делает любые договоренности невозможными.

