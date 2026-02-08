Прохор Шаляпин признался, что страдает аэрофобией

Певец сел в "кукурузник" и полетал над Мальдивами, содрогаясь от страха

Прохор Шаляпин признался, что испытывает жуткий страх в салоне легкомоторного самолета: певец решил полетать над Мальдивами и выложил ролик, на котором в шутку пытается озвучить мысли, невольно приходящие во время полета на "кукурузнике".

"Самолет держится в небе на том, что несколько человек молятся, в том числе и я. Как он в воздухе-то держится с таким количеством толстых людей, полных, с чемоданами?" – паникует Прохор.

Далее шоумен с содроганием представил, что бывает, если такой самолет попадает в тряску.

"Молния, гроза, птица...", – перечисляет негативные сценарии Прохор.

При этом Шаляпин сохранял на лице свою лучезарную улыбку. Прохор в восторге от Мальдив, однако ему не по себе от "маленьких самолетиков".

"Ужас аэрофоба. Боитесь летать?", – обратился певец к аудитории.

Исполнителю ответила Мария Погребняк, решившая поддержать артиста: она призналась, что летает с секундомером и считает в воздухе каждое мгновение. Знаменитость молится, чтобы самолет побыстрее приземлился.

Ранее Шаляпин оценил слова Отара Кушанашвили, заявившего, что тот не мог бы так стремительно взлететь без тайного покровителя. Певец признался, что ему нравится такая мысль – но он уже не в тех годах, чтобы его его толкали наверх покровители.