Шаляпин отреагировал на слухи о своем тайном покровителе: "Есть хорошие друзья"

"Есть хорошие друзья": Шаляпин ответил на слова о тайном покровителе
Фото: АГН Москва
Певец намерен поддерживать интригу

Прохор Шаляпин отреагировал на слова Отара Кушанашвили, ранее предположившего, что у певца есть некий тайный покровитель, без которого он не мог бы так взлететь вверх по карьере. В одном из выпусков "Каково?!" Отар заявил, что такое попросту невозможно "без звонка" – в ответ Прохор согласился, что на его месте подумал бы точно так же.

Прохору нравится сама мысль о том, что у него есть такой влиятельный покровитель. 

"И это хорошо, пусть все думают, я буду очень рад. Но пусть это останется загадкой – стоит за мной кто‑то или нет", – подчеркнул Шаляпин, обращаясь в соцсетях к аудитории.

Певец напомнил, что ему уже 42 года. А подобные покровители, как правило, есть у начинающих артистов. Однако рукопожатностью Шаляпин не обделен, как подчеркивает сам.

"Просто есть хорошие друзья, люди, которые меня любят и понимают, что я не злой", – высказался Прохор.

Ранее Прохор поделился эмоциями после смерти зрителя на одном из его концертов – мужчина потерял сознание и скончался прямо в зале, что потрясло артиста.

