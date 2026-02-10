Поплавская предложила не пускать в интернет одну категорию россиянок

Одну категорию россиянок предложили не пускать в интернет
Яна Поплавская. Кадр: соцсети
Известная актриса выступила с разгромной тирадой

Популярная советская и российская артистка Яна Поплавская резко высказалась о поведении некоторых россиянок в соцсетях и предложила ограничить им доступ в интернет. Поводом стал ролик, разошедшийся по Сети, где женщина ударила собственного сына из-за того, что ребенок "испортил" идиллический кадр для съемки.

Знаменитость в весьма эмоциональной форме обратила внимание на то, что в погоне за красивыми фотографиями и одобрением подписчиков взрослые порой полностью теряют границы допустимого. И речь идет не просто о дурном воспитании, а о глубокой деформации ценностей, когда малыш становится всего лишь фоном для контента.

Актриса отметила, что обычно общество говорит о необходимости ограничивать доступ к соцсетям детям, однако уже становится очевидно: некоторым матерям интернет вредит не меньше. Она возмутилась тем, что ради лайков и демонстрации "идеальной жизни" взрослые готовы унижать и травмировать собственных детей.

"Таким мамашам тоже надо запрещать доступ в интернет", – пишет рассерженная знаменитость.

В завершение Поплавская подчеркнула, что жизнь напоказ и постоянная гонка за "успешным успехом" приводят к деградации мышления. Она отметила: подобные вопиющие примеры говорят о том, что проблема "отупления нации" зашла слишком далеко и требует жесткой общественной реакции.

К слову, ранее Поплавская набросилась на Роднину после слов о пенсии в России.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
