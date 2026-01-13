Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области

Глава РФ затронул тему на встрече с российским губернатором в Кремле

Глава РФ Владимир Путин обратил внимание главы Ярославской области на состояние дорог в регионе: на встрече с губернатором Михаилом Евраевым он заявил, что вопрос стоит "достаточно серьезно".

В ответ Евраев согласился с замечанием главы государства – он заявил, что местным властям предстоит "еще очень много сделать".

"У нас и по региональным дорогам, и по муниципальным огромные планы, конечно, по ремонту дорог, это правда. Это одна из проблемных зон у нас в регионе", – приводит пресс-служба Кремля слова чиновника.

На встрече Путина и Евраева обсуждался вопрос социально-экономического положения региона, который входит в Золотое кольцо. Рабочая встреча состоялась в Кремле.

