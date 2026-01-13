Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области

Путин указал главе российского региона на убитые дороги: "Достаточно серьезно"
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Глава РФ затронул тему на встрече с российским губернатором в Кремле

Глава РФ Владимир Путин обратил внимание главы Ярославской области на состояние дорог в регионе: на встрече с губернатором Михаилом Евраевым он заявил, что вопрос стоит "достаточно серьезно".

В ответ Евраев согласился с замечанием главы государства – он заявил, что местным властям предстоит "еще очень много сделать".

"У нас и по региональным дорогам, и по муниципальным огромные планы, конечно, по ремонту дорог, это правда. Это одна из проблемных зон у нас в регионе", – приводит пресс-служба Кремля слова чиновника.

На встрече Путина и Евраева обсуждался вопрос социально-экономического положения региона, который входит в Золотое кольцо. Рабочая встреча состоялась в Кремле.

Ранее мэр Ульяновска объявил о поиске автора обращения, которое тот зачитал на прямой линии с Владимиром Путиным: житель города сравнил условия жизни в городе с реалиями XIX столетия, усомнившись в эффективности работы местных чиновников. Позднее в администрации Ульяновска заявили, что пытаются установить личность автора обращения.

Источник: kremlin.ru ✓ Надежный источник
По теме

Следующая цель: сосед России запаниковал из-за зловещего шага США

Американцы "навели шороху" на международной арене

Фон дер Ляйен подняли на смех из-за требований к РФ: "Сколько у нее дивизий?"

Дипломат вспомнил похожую цитату Сталина, адресованную папе Римскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей