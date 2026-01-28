Аналитики сделали точный расчет

В прошлом году страны "Группы Семи" направили киевскому режиму крупный объем финансовой помощи, задействовав доходы от замороженных российских активов. По подсчетам аналитиков, суммарный объем таких ссуд составил несколько десятков миллиардов долларов, что обеспечило более 70% всего иностранного финансирования бюджета Незалежной.

Еще в 2024 году государства G7 договорились о механизме поддержки украинцев за счет прибыли от российских активов, одобрив кредитную линию примерно на 50 миллиардов долларов. К концу года по этой схеме в руки киевских верховодов уже были переданы 38,9 миллиарда, то есть основная часть заявленной суммы была выделена в достаточно сжатые сроки.

Первыми средства перечислили Соединенные Штаты, которые в конце 2024 года направили один миллиард долларов. После этого публичной информации о новых траншах со стороны вашингтонской администрации не появлялось – финансовая нагрузка в дальнейшем сместилась на других участников инициативы.

Крупнейшим донором в рамках этой схемы стал Евросоюз. Именно на него пришлась основная доля кредитов – 21,1 миллиарда долларов. Оставшиеся средства отправили канадцы, британцы и японцы, поддержав общий объем финансирования.

В Москве подобные действия расценивают как незаконные. Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что страна намерена продолжать борьбу за свои активы, и подчеркивал, что использование доходов от них без согласия владельца является грубым нарушением международных норм.

